Gobierno se reunirá este miércoles con el TSE para tratar la provisión de combustible

Con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la segunda vuelta electoral, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, informó que este miércoles sostendrá una reunión con autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila y Óscar Hassenteufel Salazar, además de representantes de YPFB y del sector energético.

“El día de mañana tenemos una reunión ya programada con los vocales electorales, donde participará personal de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos para realizar la planificación, tal como se hizo en la primera vuelta”, indicó Gallardo.

El ministro explicó que el encuentro busca coordinar la logística necesaria para asegurar el suministro de combustible que permita el desplazamiento de los vehículos encargados del traslado de las maletas electorales, así como garantizar la provisión eléctrica en todo el país durante la jornada.

“Somos un gobierno que respeta la autonomía y la democracia; por eso estamos priorizando y garantizando que las elecciones se realicen con normalidad”, añadió Gallardo, quien también señaló que se activarán planes de contingencia ante posibles cortes de energía.

Durante la primera vuelta, el Ministerio de Hidrocarburos y el TSE ya llevaron adelante un trabajo conjunto que permitió mantener la transitabilidad y el suministro energético sin contratiempos, experiencia que ahora buscan replicar para la segunda vuelta electoral.

Mira la programación en Red Uno Play