¿Habrá atención en hospitales?: paro de trabajadores en salud por 24 horas en Santa Cruz

Santa Cruz vuelve a enfrentar una jornada complicada en el sistema de salud. Este miércoles, los profesionales de primer y segundo nivel acatan un paro de 24 horas, dejando suspendida la atención médica en decenas de centros y hospitales dependientes del municipio.

El sector reclama la falta de pago de salarios, la ausencia de una adenda laboral y la indiferencia de las autoridades municipales, a quienes acusan de “hacer oídos sordos” ante la crisis que se avecina.

“Hemos presentado un anteproyecto para evitar que falten profesionales desde el 30 de noviembre, pero la Alcaldía no da respuesta. Apenas se ha pagado entre el 25 y 30% del personal, y muchos colegas tienen deudas y familias que mantener”, denunció el representante de FESIRMES.

Los trabajadores advierten que, de no existir soluciones, Santa Cruz podría quedar sin personal médico contratado a partir de fin de mes, lo que afectaría directamente a miles de pacientes.

El paro se cumple únicamente en centros de primer y segundo nivel, aunque los médicos aclararon que las emergencias están garantizadas como parte de su plan de contingencia.

Desde FESIRMES cuestionaron además la falta de diálogo con las autoridades: “El secretario de Salud no asistió a la reunión convocada, alegando tener otro compromiso más importante. Eso demuestra el poco interés por la salud del pueblo cruceño”, lamentaron.

El sector exige una reunión inmediata con el alcalde para abordar los contratos, la estabilidad laboral y los pagos pendientes. Si no hay respuesta al finalizar la jornada, no descartan radicalizar las medidas en los próximos días.

