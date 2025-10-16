¡Un sueño en marcha! Avanza la construcción de la 'Casa de la Verde'

El proyecto conocido como la 'Casa de la Verde', ubicado en la urbanización Terrazas de Achumani, se perfila como uno de los más ambiciosos en la historia del fútbol boliviano. Según explicó Rodrigo Aviés, fiscal de obras, el centro será un espacio integral para la preparación de la selección nacional y las divisiones menores.

“Todos estamos felices por el proyecto en ejecución, es un sueño que se está haciendo realidad. Es un ícono para la Federación y para toda la selección”, declaró Avilés.

La construcción se divide en dos partes. Por un lado, está la inversión de FIFA, enfocada en la infraestructura principal, que incluye dos hoteles o albergues (uno para la selección absoluta y otro para las divisiones inferiores), conectados por un comedor con capacidad para 140 a 160 personas. Estos espacios también contarán con áreas de esparcimiento, aulas, zonas de concentración para el cuerpo técnico, bioanálisis, medicina y psicología deportiva.

Mientras que, gracias a la inversión de Conmebol, se construyen tres campos deportivos: una cancha tipo A con dimensiones similares a las de Villa Ingenio y dos canchas auxiliares de medidas reglamentarias mínimas. También está contemplada un área con graderías, depósitos y camerinos para los equipos.

“Tenemos un cronograma definido: los campos deportivos financiados por Conmebol deben estar listos hasta febrero de 2026, y la infraestructura general del complejo se prevé que finalice en julio del mismo año”, añadió Avilés.

Se espera la visita del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para verificar los avances de este proyecto, que representa un hito importante para el desarrollo del fútbol boliviano.

