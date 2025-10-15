Marruecos Vs Francia: Red Uno transmite por su página web la semifinal del Mundial Sub-20

Marruecos y Francia se medirán por un pase a la final del Mundial Sub-20, y usted podrá disfrutar del encuentro a través de la señal en vivo de la página web de Red Uno.

La Red Uno de Bolivia transmitirá esta tarde la semifinal entre las selecciones de Marruecos y Francia, que se disputará en el estadio Elías Figueroa Brander, en Chile.

Marruecos llega a esta instancia tras eliminar a Estados Unidos con un contundente 3-1, mientras que Francia venció 2-1 a Noruega en cuartos de final. El partido comenzará a las 16:00, y de él saldrá el primer finalista, que esperará al ganador del duelo entre Argentina y Colombia que se mide hoy a las 19:00.

Aquí el partido en vivo:

A través de su página web, Red Uno te llevará en vivo todas las emociones del encuentro entre marroquíes y franceses.

