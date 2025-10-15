TEMAS DE HOY:
Robo bicicleta hombre encadenado Abuso a menores

31ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Marruecos Vs Francia: Red Uno transmite por su página web la semifinal del Mundial Sub-20

Marruecos y Francia se enfrentan por un lugar en la final del Mundial Sub-20, y reduno.com.bo transmite en vivo.

Martin Suarez Vargas

15/10/2025 16:58

Foto: Internet.
Chile.

Escuchar esta nota

Marruecos y Francia se medirán por un pase a la final del Mundial Sub-20, y usted podrá disfrutar del encuentro a través de la señal en vivo de la página web de Red Uno.

La Red Uno de Bolivia transmitirá esta tarde la semifinal entre las selecciones de Marruecos y Francia, que se disputará en el estadio Elías Figueroa Brander, en Chile.

Marruecos llega a esta instancia tras eliminar a Estados Unidos con un contundente 3-1, mientras que Francia venció 2-1 a Noruega en cuartos de final. El partido comenzará a las 16:00, y de él saldrá el primer finalista, que esperará al ganador del duelo entre Argentina y Colombia que se mide hoy a las 19:00.

Aquí el partido en vivo:

 

A través de su página web, Red Uno te llevará en vivo todas las emociones del encuentro entre marroquíes y franceses.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD