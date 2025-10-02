Argentina y Marruecos clasifican a octavos, Brasil al borde del abismo en el Mundial Sub-20

Argentina avanzó a los octavos de final del Mundial Sub-20 de fútbol al golear 4-1 a Australia. En la misma jornada, Marruecos sorprendió al vencer 2-1 a Brasil y sellar su pase, en un grupo de la muerte que también integran México y España.

Una tijera en el área del atacante Othmane Maamma en el minuto 60 y un disparo a bocajarro de Yassir Zabiri en el 76, le dieron a los africanos la clasificación en el Grupo C, con seis puntos.

Brasil descontó con un penal convertido por el defensor Iago en el 90+2.

El valor de Marruecos es "estar siempre unido. Es un equipo todo el tiempo y lo demostramos una vez más hoy en el campo y esperamos demostrarlo hasta el final", dijo el portero Yanis Benchaouch.

Ahora la Canarinha (1) deberá jugarse la vida ante la Rojita (1) en la última jornada y esperar que México (2) no le gane a Marruecos para intentar acceder al segundo puesto. En caso contrario, deberá ganar y soñar con ser uno de los cuatro mejores terceros de la fase de grupos.

"Es difícil decir algo ahora, con la cabeza caliente (...) hemos tenido la oportunidad de definir en varias situaciones, pero no hemos definido. Y cuando no defines, es una oportunidad para el rival", lamentó el técnico brasileño Ramón Menezes.

Argentina también consiguió la clasificación al vencer 4-1 a Australia por el Grupo D.

El delantero Alejo Sarco volvió a perforar la red rápidamente y puso el primer tanto de la Albiceleste en el minuto 3. El defensor Tomás Pérez aumentó la ventaja en el 45. Ian Subiabre y Santino Andino sentenciaron en el 90+3 y el 90+5.

Daniel Bennie, en el 69', descontó para Australia, en un partido disputado en el Estadio Elías Figueroa, en Valparaíso, a unos 120 km de Santiago.

Con seis puntos y el boleto a los octavos, Argentina manda en el Grupo D tras dos fechas. Le siguen Italia con cuatro unidades, Cuba con un punto y Australia, que no ha sumado hasta el momento nada.

- Mora brilla -

La joya Gilberto Mora confirmó su estatus de figura de México con un doblete que dejó en la cuerda floja a España (2-2), en Santiago.

Mora, de apenas 16 años, se estrenó como goleador en el minuto 32 tras una gran asistencia de taco de Alexei Domínguez, que lo dejó solo ante el portero.

Pero un bombazo del español Pablo García desde la frontal del área en el 42 y un penal convertido por Iker Bravo en el 80 complicaron al Tri.

Sin embargo, un disparo de Mora, perla del Tijuana, le dio la tranquilidad definitiva a los mexicanos.

"Voy a dar todo lo que esté en mis manos para poder cumplir mis sueños (...) trato de disfrutar cada momento", aseguró el mediocampista azteca, elegido el mejor jugador del partido.

Mora "es un jugador a destacar. Hay que dejarlo tranquilo y ojalá todos podamos disfrutar de un jugador como él", dijo por su parte el seleccionador español, Francisco "Paco" Gallardo.

