Histórico 9-1: Estados Unidos aplastó a Nueva Caledonia en el Mundial Sub-20

Estados Unidos inició con fuerza su camino en el Mundial Sub-20, superando 9-1 a Nueva Caledonia en el Estadio Teniente de Rancagua. El volante estadounidense de origen argentino, Cremaschi, brilló al anotar tres goles y repartir dos asistencias, destacándose en la primera mitad del encuentro.

El marcador se abrió rápidamente con los tantos de Cremaschi a los 2 y 4 minutos, seguido por Niko Taskiris (7'), Frankie Westfield (28') y Nolan Norris, quien anotó en dos oportunidades antes del descanso (35’ y 44’). Cremaschi cerró su primera mitad de ensueño con su tercer gol a los 37 minutos.

El momento más emotivo llegó en la segunda parte, cuando Wapae Simane aprovechó un error del arquero Adam Beaudry para marcar el primer gol histórico de Nueva Caledonia en Mundiales Sub-20. A pesar de la diferencia en el marcador, el tanto fue celebrado con entusiasmo por jugadores y aficionados.

Estados Unidos amplió la ventaja en la segunda mitad con Taha Habroune (68’) y Cole Campell (73’), completando la goleada 9-1. Este resultado se ubicó entre las victorias más abultadas en la historia del Mundial Sub-20, junto a partidos como el 12-0 de Noruega a Honduras en 2019 y el 10-0 de Brasil a Bélgica en 1997.

En el otro encuentro del Grupo E, Francia venció 2-1 a Sudáfrica, mientras Estados Unidos celebra un inicio espectacular en el torneo y Nueva Caledonia festeja su primer gol histórico en esta categoría.

