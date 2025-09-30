¿Nessie volvió a aparecer? Captan figura gigante en el Lago Ness

Eoin O'Faodhagain, un conocido buscador del monstruo del Lago Ness, asegura haber visto una extraña criatura en el agua mientras observaba el lago a través de una cámara web. Según cuenta, el animal era de color marrón oscuro y se movía de forma muy extraña en la superficie del agua.

El avistamiento ocurrió a poca distancia de la orilla, y la criatura medía unos 17 pies de largo (más de cinco metros) y cinco pies de ancho. "Nunca había visto un movimiento así antes, fue muy raro y fascinante", dijo O'Faodhagain. También mencionó que el animal rompía apenas la superficie y creaba círculos en el agua.

El hombre, que ha visto supuestos avistamientos en el pasado, dijo estar muy sorprendido con esta nueva imagen. "No hay criaturas conocidas en el lago que tengan ese tamaño", afirmó. El video muestra una figura alargada que se mueve lentamente por el agua.

Este nuevo caso ha vuelto a generar interés sobre la leyenda del monstruo del Lago Ness, conocido como "Nessie". Aunque muchas personas creen que puede ser solo un efecto óptico o un animal común, otros piensan que este podría ser otro indicio de que la criatura realmente existe.

