Deportes

Always Ready aplastó a Real Oruro y no suelta la punta del fútbol boliviano

El equipo alteño de Julio César Baldivieso no tuvo piedad y goleó 4-0 a Real Oruro, consolidando su liderazgo en la División Profesional.

Martin Suarez Vargas

30/09/2025 9:50

Foto: APG.
El Alto, Bolivia.

Always Ready impuso su jerarquía en el estadio Gigante del Norte y se llevó una cómoda victoria ante Real Oruro. El marcador se abrió a los 13 minutos con una definición de Héctor Bobadilla, y poco después Carlos Medina amplió la cuenta con un potente disparo. Antes del descanso, Alex Rambal se sumó al festival de goles, dejando sin reacción a la visita. La goleada se completó en el complemento gracias al cabezazo de Enrique Triverio, que selló el 4-0 definitivo.

Los dirigidos por Juan Marcelo Robledo tuvieron la chance de descontar desde el punto penal, pero Alexis Bravo falló su ejecución en la segunda parte, dejando escapar la única oportunidad clara de su equipo.

La gran figura del compromiso fue Carlos Medina, quien además de marcar mostró solidez en defensa. Junto a él, Alex Rambal también destacó por su aporte tanto en el área propia como en la rival.

Con este triunfo, Always Ready llegó a 55 puntos y mantiene la cima de la tabla, mientras que Real Oruro se quedó con 24 unidades en la mitad inferior de la clasificación. En la próxima fecha, los alteños visitarán a San Antonio Bulo Bulo, en tanto que Real Oruro será anfitrión de GV San José en Oruro.

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

