TEMAS DE HOY:
Odalys Vaquiata Reo asesinado en El Abra Accidente Oruro-Cochabamba

32ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

VIDEO: Mujeres caen a pozo mientras hacían los "pasos prohibidos"

Todos estaban disfrutando de la fiesta, hasta que un grupo de chicas comenzó a bailar y la tierra comenzó a hundirse. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

26/09/2025 21:25

Capturas de video
Brasil

Escuchar esta nota

Lo que debía ser un momento divertido entre amigos terminó en un susto inesperado. Durante una fiesta en una casa en Brasil, un grupo de mujeres comenzó a bailar en el centro del patio, cuando de repente el suelo se abrió y todas cayeron en un hoyo.

Todo quedó grabado en video por uno de los asistentes y fue subido a TikTok, donde rápidamente se volvió viral.

En el video se puede ver cómo las mujeres mientras los demás las animan. Solo pasan unos segundos antes de que el piso empiece a romperse. De pronto, se forma un se abrazan y saltan al ritmo de la música, gran hueco y todas caen al mismo tiempo, mientras los gritos y risas nerviosas llenan el ambiente.

Según información que circula en internet, debajo del lugar donde estaban bailando había un hueco oculto, y al parecer, el peso del grupo y los saltos hicieron que el suelo colapsara. Afortunadamente, ninguna de las mujeres resultó gravemente herida, aunque el susto fue grande.

El video, aunque fue grabado en 2022, volvió a viralizarse luego de ser subido otra vez a redes sociales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD