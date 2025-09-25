Hubo boda en vivo en El Mañanero: ¿quiénes se casaron?

Una boda en vivo sorprendió a los televidentes de El Mañanero. Durante la transmisión de este jueves 25 de septiembre, el programa no solo recibió a comerciantes de la tradicional Feria de Alasitas, sino que también fue escenario de una peculiar ceremonia nupcial simbólica.

La visita de los expositores de la feria, conocida por su mística de abundancia y por sus “registros civiles” improvisados, derivó en una celebración inesperada: el matrimonio simbólico entre Sirius Medina y Andrés Salvatierra, ambos parte de la producción del programa.

El oficiante, llegado desde la feria, preparó velo, tocado y anillos para sellar la unión. Los conductores Ian Vega y Juliana Guzmán animaron la ceremonia, mientras que Gustavo Fuss, periodista deportivo del programa, se ofreció como testigo oficial. “Yo voy a ser testigo de esto. No me puedo perder esto”, bromeó.

En medio de la Marcha Nupcial y bajo la mirada de televidentes y compañeros de trabajo, los “novios” intercambiaron promesas de amor y fidelidad. La pareja selló el momento con un beso y, como recuerdo, mostraron un dibujo caricaturizado realizado por un artista de la feria.

Aunque se trató de una “boda falsa”, el momento desató sonrisas en el set y reforzó el espíritu festivo con el que Alasitas se vive cada año.

Más allá del humor, la participación recordó que en la feria de Alasitas —que este 2025 reúne artesanos, dibujantes y comerciantes entre el séptimo y octavo anillo— las parejas, jóvenes o experimentadas, acuden a casarse simbólicamente en busca de prosperidad y abundancia.

