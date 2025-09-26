TEMAS DE HOY:
Policial

Aprehenden a conductor que arrolló a tres personas en el Cambódromo de Santa Cruz

El hecho, que quedó registrado por cámaras de seguridad, generó indignación en la población debido a la gravedad de las consecuencias y la fuga del sujeto.

Charles Muñoz Flores

26/09/2025 9:56

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

En las últimas horas, efectivos policiales aprehendieron a A.M.P., el hombre acusado de protagonizar un atropello múltiple ocurrido el pasado 24 de septiembre en inmediaciones del Cambódromo.

El hecho, que quedó registrado por cámaras de seguridad, generó indignación en la población debido a la gravedad de las consecuencias y la fuga del conductor.

En las imágenes se observa cómo un vehículo que circulaba por la avenida invade la acera, arrollando a tres personas que se encontraban en el lugar. Pese al impacto, el motorizado no se detuvo y continuó su marcha, sin brindar asistencia a las víctimas.

Como resultado del accidente, un adolescente permanece en terapia intensiva con múltiples fracturas, mientras las otras dos personas afectadas reciben atención médica.

De acuerdo con el reporte policial, el sindicado, identificado con las iniciales A.M.P., sería un bombero voluntario. Tras ser localizado, fue trasladado hasta las dependencias de la EPI-8, donde permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones y se aguarda la imputación formal.

 

