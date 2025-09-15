Imputan a conductor por tentativa de homicidio tras atropellar a un policía

El Ministerio Público decidió imputar por el delito de homicidio en grado de tentativa al conductor que, el pasado sábado 13 de septiembre, arrolló a un efectivo policial en la zona de Miraflores. La fiscalía solicitó la detención preventiva del agresor, mientras que la víctima se encuentra internada en terapia intensiva debido a la gravedad de sus heridas.

El incidente, que se registró en inmediaciones de la calle Haití, ocurrió cuando el conductor, en presunto estado de ebriedad, intentaba evadir un control policial. En su intento de fuga, el vehículo impactó contra otros dos automóviles que estaban detenidos. Cuando un policía intentó detenerlo, el chofer lo embistió de forma intencional.

Según los reportes policiales, el conductor continuó su marcha, arrastrando al uniformado, quien quedó debajo del vehículo. En un intento por escapar, el agresor dio reversa, volviendo a atropellar al policía y causándole lesiones aún más graves. Lo más indignante del caso, de acuerdo con el informe oficial, es que ni el conductor ni sus acompañantes descendieron para auxiliar a la víctima. Por el contrario, comenzaron a lanzar insultos y exigieron que se les permitiera retirarse del lugar.

Con el apoyo de vecinos, otro efectivo policial logró detener al conductor, obligándolo a bajar del motorizado. El hombre fue arrestado y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), junto a sus acompañantes, con fines investigativos. La situación jurídica del agresor se complica con la imputación por un delito grave, lo que podría llevarlo a prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso.

Vea el video del hecho:

Mira la programación en Red Uno Play