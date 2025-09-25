¿Quién era la mujer que perdió la vida al chocar contra un puente y caer a un canal?

Un trágico accidente de tránsito que cobró la vida de una joven madre de 28 años deja en la orfandad a un niño de 11. El hecho ocurrió entre la avenida Alemania y la avenida Beni, en sentido de oeste a este, cuando la víctima perdió el control de su camioneta, cayó al canal de drenaje e impactó contra un puente peatonal. El fuerte choque dejó el vehículo destrozado y a la conductora atrapada entre los fierros.

Soledad Sandra Medina Cárdenas dejó en la orfandad a un hijo de 11 años. Según la información a la que accedió Notivisión, la joven madre de 28 años era propietaria de un vivero y, de acuerdo con su entorno cercano, se caracterizaba por ser una mujer muy trabajadora. Lamentablemente, su vida terminó en este trágico accidente.

Algunos transeúntes se acercaron de inmediato para intentar auxiliarla, pero nada pudieron hacer.

“Nosotros paramos para ver si podíamos brindar socorro, pero ya había venido a óbito (había fallecido). De hecho, las ambulancias no vinieron porque seguramente informaron que ya había muerto”, relató un testigo.

El informe policial señala que la causa principal fue el exceso de velocidad combinado con el consumo de alcohol.

“Se ha sacado una muestra de humor vítreo (prueba en el ojo) que dio positivo a 1.5 grados de alcohol en sangre. Como consecuencia del encunetamiento al canal, seguido de choque a objeto fijo, la señora pierde la vida de forma instantánea”, explicó el coronel Edson Rojas, subdirector de Tránsito.

