Un hombre fallece aplastado por una pared mientras instalaba una ventana en Santa Cruz

Un hombre de 55 años, de ocupación albañil, perdió la vida este jueves tras sufrir un accidente mientras realizaba trabajos de construcción en la calle General Martínez, tercer anillo externo, zona Mercado Abasto, Santa Cruz.

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima se encontraba colocando una ventana cuando una pared se desplomó sobre él. Personal de emergencias acudió al lugar e intentó reanimarlo, pero lamentablemente falleció.

El propietario de la vivienda donde ocurrió el accidente relató los momentos de desesperación: “Estaba un mes más o menos trabajando conmigo, estaba haciendo una modificación, tengo una chimenea e iba a abrir una puerta. Entonces estaba haciendo el hueco para poner el marco; la estructura donde iba a poner la puerta cayó. Yo estaba trabajando afuera, cuando escuché el grito de mi esposa, entré y vi los escombros arriba de él”, comentó.

Se aguarda la llegada de los familiares, así como un informe oficial de las autoridades que esclarecerá las causas exactas del accidente.

El cuerpo del albañil fue trasladado a la morgue, donde se realizará la autopsia médico-legal correspondiente.

