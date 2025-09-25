“Se entraron”: Cámaras captan a ladrón robando dinero, joyas y una computadora de una casa en Santa Cruz

Un violento robo quedó registrado en cámaras de seguridad de un domicilio en el barrio Hilandería, la madrugada del pasado lunes 22 de septiembre. En las imágenes se observa cómo un hombre vestido de negro, con gorra y barba, ingresa a la vivienda para sustraer objetos de valor.

La propietaria del inmueble, Virginia Nova, relató que el delincuente ingresó cerca de las 6:00 de la mañana, aprovechando que la familia se encontraba en la planta alta.

“Ese día estaba lluvioso, por eso no bajamos temprano a la sala. Estábamos despiertos arriba, pero no escuchamos nada”, contó.

Según la denuncia, el antisocial saltó la barda desde una casa vecina deshabitada y accedió al interior por un blindex. De allí logró llevarse una computadora portátil, joyas y dinero en efectivo.

“Primero fue a la cocina, pero la cámara no logra enfocar esa parte. Después buscó por la sala y se llevó lo que pudo”, explicó la dueña de casa.

Lo que más llama la atención es la hora en la que ocurrió el hecho: “Ingresó entre las 6:00 y 6:20. No hay seguridad en la zona, tampoco la Policía patrulla seguido”, lamentó Nova.

Tras el robo, la víctima presentó la denuncia y pidió a las autoridades dar con el delincuente, que fue grabado con claridad por las cámaras de seguridad.

“Que hagan justicia, por favor, y que no siga suelto. Entra a las casas sin miedo”, exigió.

La Policía ya se encuentra movilizada para dar con el autor del hecho, cuyas imágenes circulan como parte de la investigación.

