VIDEO: Explosión masiva en una fábrica de Argentina deja al menos 22 heridos

Una brutal explosión registrada la noche de este viernes 14 de noviembre estremeció a todo Ezeiza. El estallido, ocurrido dentro de una fábrica del Polo Industrial Spegazzini —en la provincia de Buenos Aires, Argentina— dejó como saldo preliminar al menos 22 personas heridas y daños severos en dos plantas industriales.

El estruendo fue tan potente que una onda expansiva se extendió varios metros, tal como revelan los impactantes videos difundidos en redes sociales, donde se observa cómo el cielo se ilumina repentinamente antes de que una columna de humo químico comience a elevarse.

Más de 20 cuadrillas de bomberos trabajan intensamente para sofocar las llamas que aún afectan diversas áreas del complejo. Hasta el momento, se desconoce el origen exacto de la explosión. El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, informó que “todavía no hay certezas sobre cómo y dónde comenzó el estallido”, mientras continúan las labores de búsqueda, enfriamiento y control.

Como medida inmediata, las autoridades ordenaron cerrar la bajada de Spegazzini en la autopista Ezeiza–Cañuelas y convocaron a unidades policiales y cuerpos de bomberos de municipios aledaños para reforzar la emergencia.

El humo que cubrió gran parte de la zona ha generado alarma entre vecinos, quienes reportaron un fuerte olor químico en el aire. Protección Civil emitió una advertencia urgente: “Permanezcan en sus casas con puertas y ventanas cerradas hasta que se controle la emanación de humo y gases producto de la explosión.”

La situación continúa en desarrollo y se espera un nuevo reporte oficial en las próximas horas.

