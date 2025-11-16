La marcha de la ‘Generación Z’ en Ciudad de México terminó en enfrentamientos frente a Palacio Nacional, dejando 20 civiles y más de 100 policías heridos, además de una veintena de detenidos, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

El secretario Pablo Vázquez detalló que los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público por actos violentos, mientras que otros 20 manifestantes fueron remitidos por faltas administrativas.

“Estamos identificando a quienes cometieron actos constitutivos de delito”, señaló Vázquez, quien afirmó que ya se iniciaron carpetas de investigación en coordinación con la Fiscalía General de Justicia.

De los 100 policías heridos, 60 recibieron atención en el sitio y 40 fueron trasladados a hospitales. La mayoría presentaba contusiones y cortaduras, mientras que cuatro oficiales permanecen bajo observación por traumatismos no graves.

Gases lacrimógenos y vallas derribadas

La SSC calificó de “ejemplar” la actuación policial y señaló que se usaron gases lacrimógenos y extintores luego de que un grupo de encapuchados derribó las vallas que protegían el Palacio Nacional.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, pidió que se informe “como ocurrió”, asegurando que el primer tramo de la marcha fue pacífico y que el contacto se dio “luego de provocaciones”.

Durante las detenciones se decomisaron piedras, palos, martillos, cadenas y partes de coladeras, además de artefactos explosivos caseros.

La Secretaría de Gobernación (Segob) rechazó la violencia contra policías y transeúntes, señalando que se lanzaron cohetes, herramientas y explosivos caseros durante el enfrentamiento.

Antes de los choques, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que la movilización —en la que participaron personas de distintas edades— se mantuviera por la vía pacífica.

Mira la programación en Red Uno Play