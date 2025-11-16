A las 34 horas de desafío, una tentación de 500 dólares elimina a un competidor

Cuando ya se superaron las 34 horas de competencia en el Reto Santé 2025, llegó una de las tentaciones más fuertes hasta el momento: 500 dólares en efectivo, ofrecidos al primero que lograra llegar hasta el lugar donde se encontraba el dinero.

Ante el anuncio, uno de los participantes no lo dudó. El participante número 20 salió corriendo a toda velocidad, levantó la mano del auto eléctrico cero kilómetros BYD y llegó primero al dinero, llevándose los 500 dólares… pero quedando automáticamente eliminado del desafío.

Con su salida, quedan 16 competidores todavía firmes y decididos a pelear por el premio mayor, además de los premios intermedios de los miniretos.

El Reto Santé arrancó con fuerza a las 11:00 de la mañana del viernes 14 de noviembre y ya entregó varios beneficios y premios. Aún quedan más sorpresas por revelarse: consolas de videojuegos, una motocicleta eléctrica y dinero en efectivo, entre otros.

Podés seguir este emocionante desafío en tiempo real a través de las transmisiones en vivo en las redes sociales de Red Uno y Santé.

Mira la programación en Red Uno Play