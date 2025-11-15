Tensión y velocidad: dos competidores soltaron el auto por un televisor, pero solo uno lo consiguió

Al cumplirse más de 25 horas de competencia en el Reto Santé 2025, llegó una nueva tentación: un televisor LED de 50 pulgadas a cambio de abandonar el desafío. Tras el conteo oficial, dos competidores se animaron a soltar la mano del auto eléctrico cero kilómetros y correr por el premio intermedio.

Sin embargo, solo uno podía quedarse con el televisor. El más veloz fue el participante número 18, quien curiosamente también había sido sorprendido horas antes con una celebración por su cumpleaños. Él logró tocar primero el premio y se lo llevó.

El competidor número 22, en cambio, se quedó sin televisor y, al igual que su rival, quedó automáticamente eliminado por haber levantado la mano del vehículo.

Ahora, 19 participantes siguen firmes dentro del Reto Santé, resistiendo los miniretos, las tentaciones y el cansancio, con la esperanza de quedarse con el premio mayor: un auto eléctrico cero kilómetros.

Aún hay más premios extra por revelarse, como consolas de videojuegos, una motocicleta eléctrica y dinero en efectivo.

No te pierdas ni un solo detalle del reto más esperado del año y descubre quién logrará llegar hasta el final.

Mira la programación en Red Uno Play