“Le aplastaron los dedos en el baño”: indignación en Portugal por brutal ataque a niño brasileño

Hay conmoción en Portugal tras el violento ataque que sufrió José Lucas, un niño brasileño de 9 años que perdió dos dedos dentro de su escuela. Según denunció su madre, Nívia, el menor ya había sido víctima de múltiples episodios de acoso y agresiones en el colegio, pero esta vez la violencia escaló hasta provocar una amputación.

El hecho ocurrió apenas una hora y media después de que el menor llegara a la institución, cuando dos compañeros lo siguieron al baño y le aplastaron los dedos con la puerta.

La madre relató que, pese a la gravedad del caso, la escuela intentó minimizar lo sucedido. Mientras José Lucas se encontraba en estado de desesperación, una docente llamó a Nívia para informarle que el niño “estaba jugando” y que “se había machucado el dedo”.

Sin embargo, al llegar al colegio, la mujer halló a su hijo gritando de dolor, con la mano vendada y una tela en la boca para soportar el sufrimiento, sin que nadie le hubiera comunicado que había perdido dos dedos. El menor fue trasladado al hospital, donde los médicos confirmaron que no era posible reimplantar las partes amputadas.

Tras la cirugía, el caso llegó a la Comisión de Protección de Niños y Jóvenes, que abrió una investigación y recomendó a la madre retirar al niño de la escuela ante el riesgo de nuevos episodios de violencia.

No era la primera vez que José Lucas sufría agresiones: su madre denunció que anteriormente había sido golpeado, arrinconado contra una pared, tironeado del pelo e incluso ahorcado por otros alumnos. Según Nívia, las hostilidades estaban motivadas por discriminación debido a que su hijo es brasileño, negro, tiene sobrepeso y era nuevo en la institución.

