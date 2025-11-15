Gobierno de Paz confirma que Héctor Arce dejó de ser embajador de Bolivia ante la OEA

Héctor Enrique Arce Zaconeta concluyó el pasado 8 de noviembre sus funciones como embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del país.

El comunicado oficial detalla que su salida forma parte de un proceso más amplio de evaluación integral del Servicio Exterior, impulsado por el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira. Este procedimiento contempla renuncias y ceses de representantes bolivianos en el exterior, en cumplimiento de la normativa vigente y de los procedimientos de transición institucional.

“El proceso responde a la nueva visión de política exterior, orientada a la profesionalización, la eficiencia y la representación responsable del Estado”, indicó la Cancillería, asegurando que se han activado los mecanismos necesarios para garantizar la continuidad de la participación de Bolivia en la OEA.

El Ministerio también reafirmó su compromiso con una gestión transparente, ordenada y orientada al fortalecimiento del Servicio Exterior, subrayando la importancia de mantener una diplomacia coherente y profesional en el ámbito internacional.

Mira la programación en Red Uno Play