VIDEO: Cae banda de ‘auteros’ que traficaba autos de lujo desde Chile a Bolivia

En Chile, las autoridades lograron desbaratar una organización criminal que se especializaba en el robo de vehículos de alta gama, los cuales eran posteriormente trasladados de manera ilegal a Bolivia. La Unidad SACFI de la Fiscalía Regional formalizó a un imputado chileno, identificado como uno de los líderes de la banda que operaba entre ambos países, sustrayendo autos de modelos específicos para su posterior traslado y ocultamiento.

Durante la audiencia, el Ministerio Público detalló que la organización estaría vinculada a al menos cinco robos de camionetas todo terreno. Los vehículos eran sustraídos mediante el uso de herramientas electrónicas que desactivaban sus sistemas de seguridad, facilitando el hurto sin dejar rastro inmediato.

La investigación reveló que los autos robados eran principalmente sustraídos en la comuna de Antofagasta, luego trasladados a Calama y finalmente enviados a Bolivia a través de distintos pasos no habilitados de la región. Este modus operandi demuestra la sofisticación de la banda y su alcance internacional.

El imputado fue detenido en Calama por funcionarios del Centro de Eventos Policiales (CEP) de Carabineros. Durante su aprehensión, el sujeto intentó embestir tanto a los policías como a un vecino que se encontraba en el lugar. Aunque no se registraron heridos, uno de los uniformados debió hacer uso de su arma de servicio para controlar la situación.

Las autoridades continúan con la investigación para dar con el resto de los integrantes de la banda y desarticular completamente la red de robo de vehículos que operaba entre Chile y Bolivia.

