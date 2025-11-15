Un momento de tensión y peligro se vivió la tarde del jueves 13 de noviembre en la Universidade Estadual do Vale Do Acaraú (UVA), en Sobral, Ceará, Brasil, cuando una enorme boa constrictor irrumpió en las instalaciones del campus. Lo que parecía un intento rutinario de reubicación por parte de un estudiante terminó en un ataque que quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El protagonista de este perturbador episodio es Thallyso Matias, alumno de la carrera de Biología, quien se ofreció a trasladar al reptil asegurando tener experiencia en el manejo de estas poderosas serpientes. En las imágenes compartidas en plataformas digitales se aprecia cómo Thallyso localiza a la boa en lo alto de un árbol, escala con agilidad y logra capturarla.

Sin embargo, al descender al suelo y colocar al animal sobre su cuello, la situación se descontroló: la serpiente se lanzó directamente al rostro del estudiante, incrustándole sus afilados colmillos durante aproximadamente un minuto.

Afortunadamente, Thallyso logró liberarse, recuperar el control y finalmente trasladar al animal a un lugar seguro dentro del campus antes de acudir a la enfermería, donde recibió atención médica especializada. Los especialistas informaron que, aunque las boas constrictor no son venenosas, sus mordeduras pueden causar lesiones importantes y requieren cuidados específicos para evitar infecciones. El estudiante fue dado de alta minutos más tarde.

La universidad emitió un comunicado en el que felicita al alumno por su rápido accionar, pero al mismo tiempo advirtió que su proceder no fue el correcto, ya que puso en riesgo su integridad, la del animal y la de otros miembros de la comunidad educativa. La UVA recordó que ante situaciones de este tipo lo adecuado es contactar al Departamento de Bomberos de Sobral, asegurando que personal calificado se encargue de la reubicación segura del animal.

El video, que ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, ha despertado un intenso debate sobre la seguridad en los campus universitarios y la manipulación de animales salvajes, convirtiéndose en un recordatorio de los peligros que implican acercarse a especies de gran tamaño sin la preparación adecuada.

