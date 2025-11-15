Chile elige nuevo Congreso en comicios que definirán el poder político de los próximos años

Este domingo, Chile renueva por completo la Cámara de Diputados y parcialmente el Senado en unas elecciones parlamentarias clave para la futura gobernabilidad, en paralelo a los comicios presidenciales.

Los más de 15,7 millones de electores habilitados deberán elegir a 155 diputados (mandato de 4 años) y a 23 de los 50 senadores (mandato de 8 años) en siete circunscripciones.

Avance de la derecha y ultraderecha, según encuestas

Según los sondeos previos a la veda electoral, se proyecta un avance significativo de las fuerzas conservadoras, e incluso la posibilidad de que la derecha y ultraderecha consigan los 4/7 del Parlamento, algo inédito desde el retorno a la democracia.

De lograrlo, estas fuerzas tendrían margen para impulsar cambios constitucionales y reformas estructurales sin necesidad de consenso.

Chile Vamos vs. Partido Republicano: disputa interna en la derecha

La atención también está puesta en qué bloque obtendrá más fuerza:

Chile Vamos , coalición de la derecha tradicional

Partido Republicano y Partido Nacional Libertario, de ultraderecha, con posturas cercanas al pinochetismo

Congreso fragmentado y desafíos de gobernabilidad

En las elecciones parlamentarias de 2021, el Congreso quedó altamente fragmentado, lo que limitó la capacidad del Gobierno de Gabriel Boric para avanzar en sus reformas.

La izquierda y centroizquierda obtuvieron 74 diputados (se necesita 78 para la mayoría simple).

La derecha logró 68, y el resto fue ocupado por independientes y fuerzas menores.

“La conformación del próximo Congreso será clave para recuperar la gobernabilidad”, señaló Rodrigo Espinoza, académico de la Universidad Diego Portales.

Próximo Congreso convivirá con nuevo presidente

El Congreso que surja de las urnas acompañará al nuevo presidente, que se definirá probablemente en el balotaje del 14 de diciembre.

Las encuestas proyectan un escenario polarizado:

La izquierdista Jeannette Jara

Frente a alguno de los tres candidatos de derecha: José Antonio Kast, Johannes Kaiser o Evelyn Matthei

Si las derechas se unifican en segunda vuelta, los estudios anticipan escasas probabilidades de victoria para Jara.

Un Congreso sin contrapesos

De lograr la mayoría en ambas cámaras, Chile podría enfrentar un escenario político sin frenos institucionales, algo que no ocurre desde hace más de 15 años.

“Sería un gobierno sin contrapesos”, advirtió el politólogo Octavio Avendaño.

En ese contexto, sectores académicos alertan sobre la posibilidad de que se impongan reformas de corte extremo, como ocurrió durante el segundo proceso constitucional liderado por el Partido Republicano.

Candidaturas con rostros conocidos y activistas

Entre los más de 1.200 postulantes hay figuras emblemáticas como:

Gustavo Gatica , joven que perdió la vista en 2019

Familiares de presidenciables: un hijo de Kast , una hermana de Kaiser

Personajes populares como la “Tía Pikachu”, reconocida por su activismo en el estallido social

Mira la programación en Red Uno Play