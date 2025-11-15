Investigadores de Estados Unidos confirmaron el que se considera el primer fallecimiento documentado a causa del Síndrome Alfa-Gal (SAG), una rara y peligrosa alergia a la carne roja desencadenada por la picadura de una garrapata.

La víctima, un piloto de aerolínea de 47 años de Nueva Jersey, falleció en septiembre de 2024 tras consumir una hamburguesa, meses después de haber sufrido picaduras de lo que se sospecha eran larvas de garrapata, informa el portal Telemundo en un extenso reportaje.

Muerte repentina tras una hamburguesa

La causa de la muerte del hombre fue considerada un misterio inicialmente, ya que la autopsia no reveló problemas cardíacos u otras causas obvias. Sin embargo, tras meses de investigación, los hallazgos publicados en el Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice confirmaron la conexión:

Episodio previo: Dos semanas antes de morir, el hombre sufrió un episodio severo de diarrea, vómitos y dolor abdominal tras cenar un filete, pero no buscaron atención médica, atribuyéndolo a una indigestión.

El ataque fatal: El día de su muerte, se sintió mal cuatro horas después de comer una hamburguesa. Posteriormente, fue encontrado inconsciente, rodeado de vómito.

Diagnóstico: Un análisis de sangre posterior reveló un nivel de anticuerpos contra la alfa-gal extremadamente alto (2000), un indicador clave de la alergia. El Dr. Thomas Platts-Mills, descubridor del síndrome, señaló que es un nivel que solo se observa en casos fatales de anafilaxia.

¿Qué es el Síndrome Alfa-Gal (SAG)?

El síndrome Alfa-Gal es una reacción alérgica grave y a veces mortal a un azúcar llamado alfa-gal, presente en la carne roja de mamíferos como vacas, cerdos y cabras.

Transmisión : Cuando ciertas garrapatas (como la garrapata estrella solitaria, que se está expandiendo por el cambio climático) se alimentan de estos mamíferos y luego pican a un humano, el azúcar alfa-gal se transmite a través de su saliva.

Reacción retardada: A diferencia de otras alergias alimentarias, la reacción al SAG es atípica, manifestándose de tres a seis horas después de la ingestión de la carne.

Síntomas : Incluyen náuseas, diarrea, urticaria, calambres estomacales o dificultad para respirar.

Factores de riesgo: Expertos señalaron que el ejercicio y el consumo de alcohol (factores presentes en el caso del piloto) pueden aumentar la absorción del alérgeno y la gravedad de la reacción.

Alerta por la expansión de las garrapatas

Aunque la mayoría de los casos se han documentado en Estados Unidos, los investigadores advierten que la expansión geográfica de las garrapatas, ligada al cambio climático y el aumento de las poblaciones de ciervos, está poniendo a más personas en riesgo. Médicos y especialistas en todo el mundo son urgidos a familiarizarse con el SAG, ya que un informe reciente de los CDC de EE. UU. reveló que una alta proporción de médicos encuestados no estaban familiarizados con el síndrome.

Los especialistas recomiendan a cualquier persona que haya sufrido picaduras de garrapatas y presente síntomas digestivos o de urticaria horas después de consumir carne roja, buscar atención médica de inmediato.

