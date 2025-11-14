¡Terrible! Le clavaron una llave en la cabeza durante una pelea en un partido juvenil

Un violento episodio conmocionó a la comunidad deportiva de Berazategui, Argentina. Durante un partido juvenil en el Club Gimnasia y Esgrima de Villa España (GEVE), una pelea entre padres terminó con un exfutbolista gravemente herido luego de que le clavaran una llave de auto en la cabeza.

La víctima es Jonathan José “El Corto” Smith, de 35 años, exjugador de la Asociación Deportiva Berazategui (ADB). El ataque ocurrió la noche del miércoles durante un campeonato femenino Sub 16. Según testigos, Smith intervino para defender a un amigo que estaba siendo golpeado cuando uno de los involucrados lo atacó con una llave de vehículo.

Smith, quien jugó en Berazategui entre 2021 y 2024 y luego en Leandro N. Alem (Primera C), actualmente trabajaba como chofer de aplicación. Además, asistía al partido para acompañar a su hija, integrante de uno de los equipos en competencia. Tras la agresión, fue trasladado de urgencia y permanece internado en terapia intensiva.

El violento hecho ocurrió en la intersección de avenida Italia y calle 150. Cuando llegó la policía, identificó a un hombre de 40 años con lesiones en el rostro y parte de la llave presuntamente usada en el ataque. Según el testimonio de Smith, esta persona habría sido su agresor.

Tras el análisis médico legal, la Fiscalía N°11 de Quilmes derivó el caso a la UFI N°3, que recaratuló el hecho como tentativa de homicidio, ordenó la aprehensión del sospechoso —identificado como Álvarez— y dispuso el secuestro de su vehículo, un Chevrolet Zafira.

En redes sociales circularon imágenes del exfutbolista tras el ataque, aunque se conoció que Smith permaneció consciente en todo momento. La investigación continúa y la comunidad deportiva pide justicia y mayores medidas de seguridad en los encuentros juveniles.

