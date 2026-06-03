Cochabamba albergará en agosto la Copa Sudamericana de Voleibol masculina

Cochabamba albergará del 5 al 9 de agosto la Copa Sudamericana de Voleibol rama masculina absoluta, evento que tendrá la presencia de selecciones de gran nivel al ser clasificatorio para el Mundial 2027, los Juegos Panamericanos de 2027 y el Preolímpico.

Este martes por la mañana, en el valle, se hizo el lanzamiento oficial del certamen que se disputará en el coliseo de La Coronilla.

Al ser un certamen que otorgará cupos a diferentes eventos internacionales, estarán presentes potencias mundiales como Argentina y Brasil, además de selecciones fuertes como Chile, Colombia, Paraguay, Venezuela y Perú.

“Para nosotros es un honor ser coorganizadores de este sudamericano. Vamos a tener potencias mundiales como Brasil y Argentina, y potencias sudamericanas que buscarán los primeros lugares. Será la primera vez que se realizará en el país un evento d este tipo. Esperamos tener un escenario repleto para el sudamericano”, dijo Carlos Pavisic, director del Comité Organizador del torneo.

Freddy León, presidente de la Federación Boliviana de Voleibol, indicó que “se ha confiado en Bolivia para que sea organizador de la Copa Sudamericana. Las negociaciones que se hicieron conjuntamente con el Club Olympic dieron sus frutos y nos llegó la designación como sede. Junto al club Olympic, un referente del voleibol boliviano, es un compromiso grande organizar este campeonato sudamericano”

Agregó que “Cochabamba va a vivir una fiesta deportiva durante cinco fechas. Cochabamba merece este logro, esto nos lleva a seguir adelante desarrollando el voleibol, es el objetivo que tenemos”.

Varios cupos estarán en juego para el Mundial 2027 que se disputará en Polonia (del 10 al 26 de septiembre), a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 (del 23 de julio al 8 de agosto) y al Preolímpico.

Marco Arze, titular del Comité Olímpico Boliviano, manifestó lo siguiente:

“Este evento debe consolidarse con la ayuda de todos. Este es un movimiento de Cochabamba y del país, es un evento de resonancia internacional de primer nivel. Por supuesto que queremos que nuestro equipo llegue a lo más alto posible y ahí estará nuestra selección, a la que debemos apoyar con nuestras gargantas y tenemos un gran reto”.

A través de dos videos también se pronunciaron el brasileño Marco Teixeira, presidente de la Confederación Sudamericana de Voleibol, y Roberto Bustamante, viceministro de Deportes.

“Invito a todos a participar de este importante evento con los principales equipos de Sudamérica. Espero verlos en agosto para este importante campeonato, gracias a todos”, apuntó el brasileño.

“Se hace el lanzamiento de un evento importante y estamos seguros que será un éxito”, manifestó la autoridad nacional.

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