Giménez DT de la selección boliviana de voleibol: “Esta generación es distinta"

La selección femenina de voleibol se entrena para competir en la II Copa Sudamericana que se llevará adelante en Lima (del 22 al 26 de julio), donde forma parte del Grupo A con Brasil, el anfitrión Perú y Chile, rivales con los que se buscará jugar de igual a igual para intentar quedarse con uno de los seis cupos al Preolímpico de Río de Janeiro en septiembre próximo.

El combinado nacional ya tuvo sus dos primeros micro ciclos en Cochabamba bajo la dirección técnica de Alejandro Giménez, quien habló sobre el certamen internacional y los objetivos que se tienen.

¿Qué le parece el grupo que le tocó a Bolivia?

"Para Bolivia, en esta categoría, cualquier serie es difícil. Los países que están en un tercer pelotón en el vóley femenino del continente decidieron no asistir a la Copa como en el caso de Paraguay o Uruguay".

"Brasil, Argentina y Perú conforman un bloque ahí arriba, luego Venezuela, Chile y Colombia compiten en ese segundo grupo de países que intentan no perderle pisada a los más fuertes y es a ese grupo al que queremos acceder. Tenemos el apoyo de nuestra Federación (Boliviana de Voleibol) para intentar que este proceso, que incluye muchas jugadoras jóvenes que ya tienen proceso en las selecciones menores y otras jugadoras bolivianas que juegan en el exterior, tengan una continuidad. Eso necesitamos, continuidad en la competencia de alto Nivel. Bolivia tiene jugadoras para hacerlo".

Brasil será el rival más duro, ¿la misión será buscar ganar a Perú y Chile?

"La misión va a ser mostrarle a todos que esta Bolivia está para meterse a discutir las posiciones del segundo grupo. Esta generación de voleibolistas es distinta y tiene armas para jugar más de igual a igual a pesar de las diferencias. Chile y Perú cuentan con jugadoras que pueden vivir del deporte y eso les da un plus. Nosotros intentaremos, con buen vóley y muchísimo corazón, traernos sets y partidos a Bolivia. Para nosotros la serie es difícil, pero las chicas están muy motivadas. Pienso que vamos a dar muchísima batalla".

¿Con qué objetivos se jugará el torneo?

"Con el objetivo de estar a la altura de lo que el vóley Internacional requiere. Nuestro biotipo jamás debe ser una excusa para no lograr resultados. La falta de preparación, sobre todo en el aspecto físico, sí es determinante en este nivel y esta generación lo está entendiendo. Podemos ser bajos y no hay lío con eso, pero si aparte de ser bajos en estatura no se hacen trabajos para incrementar el salto y mucho entrenamiento para compensar en defensa, lo que no tenemos en bloqueo, estamos definitivamente en un universo paralelo".

¿Cómo fue el segundo micro ciclo con la selección?

"Bastante mejor que el primero porque las jugadoras entienden y conocen más cosas de los sistemas con los que queremos jugar. La última selección mayor femenina que compitió, creo a nivel sudamericano, es la del 2019 en Cajamarca, donde quedamos en quinto lugar. Vamos a ir a intentar meternos en los seis primeros lugares, por más hazaña que parezca, apoyándonos siempre en la idea de que con este plantel podemos jugar más de igual a igual. Tenemos jugadoras con un juego más parecido al que se juega a nivel internacional y queremos demostrarlo".

Para tener más a detalle, ¿Cuántos cupos a torneos internacionales están en competencia en la Copa Sudamericana?

"Se juegan seis puestos al Preolímpico de Río de Janeiro en septiembre. Vamos a ir por ese cupo. Pienso que la gente se va a sentir muy orgullosa de las jugadoras bolivianas".

"Cómo boliviano que soy, quiero que mis hijos sientan todavía más orgullo del que sienten de su país y de cómo este plantel se va a parar de manos frente a las potencias actuales del continente".

"La Federación Boliviana de Voleibol está dando el mensaje claro de que va a apoyar a las selecciones, tanto en damas como en varones. En damas ya observamos en dos micro ciclos a más de 35 jugadoras y eso requiere una buena inversión y la está haciendo. En varones pasaron más de 40 jugadores. Van a haber más observaciones".

"Estamos haciendo captaciones y capacitaciones desde el Departamento de Selecciones para que los técnicos de todo el país aporten jugadoras a la selección nacional. Aparte, estuvimos presente en el Nacional de Menores Damas en marzo, donde hubo más de 25 clubes de todo el país, estamos observando y cuantificando el rendimiento de las jugadoras en la Liga Superior y hemos estado en el Clasificatorio a la Liga. Conocemos el vóley nacional femenino de manera certera y conocemos cómo funciona la mayoría de los entrenamientos en los clubes porque estamos en contacto permanente con jugadoras y conocemos entrenadores que nos recomiendan jugadoras para ser observadas. La selección es de todos".

"Esta semana tendremos un Zoom con entrenadores para mostrar lo que hicimos en los micro ciclos. Hay una idea clara de la FBV y vamos a seguirla porque estamos convencidos de que ese es el camino. Mejoraremos la Liga Superior e intentaremos que las jugadoras bolivianas jueguen en el exterior. Es el ABC sin el cual todo va a ser siempre una utopía".

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