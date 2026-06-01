La Liga Superior Femenina de Voleibol se reanuda con el interparejas cochabambino

Después de la pausa obligada por los conflictos sociales que hay en el país, el XXIX Campeonato de la Liga Superior Femenina de Voleibol se reanudará con la fecha interparejas entre los cuatro clubes cochabambinos que se enfrentarán entre este lunes y martes.

A mediados de este mes la Federación Boliviana de Voleibol (FBV) determinó que el principal torneo de clubes del país entre en pausa.

En los últimos días se decidió que el campeonato continúe con cuatro partidos en el valle, que serán por el interparejas en el coliseo José Villazón Peredo.

Los dos partidos del lunes son los siguientes: Albert Einstein vs. San Simón (19.00) y San Martín vs. Olympic (20.30).

Mientras que para el martes los encuentros son: Albert Einstein vs. Olympic (19.00) y San Martín vs. San Simón (20.30).

La clasificación general se encuentra de la siguiente manera: Tres clubes cochabambinos se encuentran en la cima: Olympic (10 puntos en cinco partidos), San Simón (nueve en cinco) y San Martín (seis en tres), el paceño Olympic (seis en cinco), el paceño San Antonio Galas (seis en cinco), el valluno Albert Einstein (cuatro en tres), el tarijeño Universitario (dos en dos) y el orureño América (dos en dos).

Mira la programación en Red Uno Play