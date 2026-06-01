Vibra el fútbol: así suena la canción del Mundial 2026 interpretada por Shakira

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la FIFA continúa revelando los detalles que rodearán a la mayor fiesta del fútbol. Uno de los aspectos que más expectativa genera entre los aficionados es la música oficial del torneo, que esta vez contará con la participación de varios artistas internacionales.

La principal canción del campeonato será "Dai Dai", interpretada por Shakira, quien vuelve a estar ligada a una Copa del Mundo tras haber marcado generaciones de aficionados con sus éxitos mundialistas en ediciones anteriores. El tema fue presentado oficialmente el pasado 7 de mayo y forma parte de un álbum especial preparado para acompañar el torneo.

La producción estuvo a cargo del canadiense Cirkut y combina inglés y español, además de fusionar géneros como el rock, la banda y el country, en un intento por representar la diversidad cultural de los tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

A diferencia de los mundiales anteriores, la FIFA mantiene el formato implementado en Qatar 2022, donde no existe un único himno oficial, sino un conjunto de canciones agrupadas en un proyecto musical. La iniciativa es producida y distribuida por FIFA Sounds, que ya comenzó a lanzar los sencillos que formarán parte de la banda sonora del torneo.

Entre los temas ya publicados figuran "Lighter", interpretada por Jelly Roll y Carín León; "Por Ella", a cargo de Belinda y Los Ángeles Azules; y "Echo", una colaboración entre Daddy Yankee y Shenseea. De esta manera, el Mundial 2026 buscará hacer vibrar a los aficionados no solo con el fútbol, sino también con una propuesta musical que reúne distintos ritmos y artistas de alcance internacional.

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