Copa del Mundo: ingresa aquí para consultar los horarios de los primeros partidos del Mundial

La espera terminó. Junio llegó y con él comienza oficialmente la cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo más grande en la historia del fútbol, que reunirá a 48 selecciones y tendrá un total de 104 partidos entre Estados Unidos, México y Canadá. La competición arrancará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio.

La fase de grupos contará con 72 encuentros distribuidos entre el 11 y el 27 de junio, con partidos todos los días y jornadas cargadas de fútbol para los aficionados. Los horarios oficiales ya fueron adaptados para Bolivia (GMT-4), por lo que los fanáticos podrán seguir cada encuentro sin necesidad de realizar conversiones.

Primeros partidos del Mundial 2026 (hora de Bolivia)

Jueves 11 de junio

• 15:00 | México vs. Sudáfrica

• 22:00 | Corea del Sur vs. República Checa

Viernes 12 de junio

• 15:00 | Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

• 21:00 | Estados Unidos vs. Paraguay

Sábado 13 de junio

• 15:00 | Qatar vs. Suiza

• 18:00 | Brasil vs. Marruecos

• 21:00 | Haití vs. Escocia

Domingo 14 de junio

• Alemania vs. Curazao

• Otros encuentros correspondientes a la fase de grupos se disputarán durante toda la jornada.

Entre las selecciones sudamericanas clasificadas destacan Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay, que buscarán avanzar en una edición inédita del campeonato. El nuevo formato permitirá que clasifiquen los dos mejores equipos de cada grupo y los ocho mejores terceros para disputar los dieciseisavos de final.

La gran final está programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario donde se coronará al nuevo campeón del mundo.

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