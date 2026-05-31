Imparable: Benita Parra gana bronce y supera su propia marca

La presencia boliviana volvió a hacerse sentir en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo. Esta vez fue Benita Parra quien protagonizó una de las actuaciones más destacadas para la delegación nacional al finalizar entre las tres mejores de la prueba de 5.000 metros disputada en la capital peruana.

La fondista cochabambina mostró un ritmo competitivo de principio a fin y cruzó la meta en tercer lugar, resultado que le permitió subir al podio y sumar una nueva presea para Bolivia en un evento de alto nivel internacional.

Además del logro deportivo, la atleta consiguió otro objetivo importante al registrar el mejor tiempo de su carrera en esta distancia. Su desempeño le permitió establecer una nueva referencia para el atletismo boliviano, dejando atrás la marca nacional que había conseguido recientemente.

La prueba reunió a varias de las mejores especialistas de la región. La argentina Micaela Levaggi se quedó con el primer puesto, seguida por la peruana Verónica Huacasi, mientras que Parra completó el cuadro de honor gracias a una sólida presentación.

El resultado confirma la evolución que viene mostrando la deportista valluna en los últimos meses. Su crecimiento competitivo, respaldado por el trabajo junto a su entrenador César Condori, la posiciona como una de las principales cartas de Bolivia en las pruebas de fondo y una atleta con proyección para seguir cosechando éxitos en escenarios internacionales.

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