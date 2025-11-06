Héctor Garibay y Jhoselyn Camargo renunciaron a los Juegos Bolivarianos 2025

Los atletas bolivianos Héctor Garibay Flores y Jhoselyn Camargo anunciaron su renuncia a los Juegos Bolivarianos 2025 por razones que ellos explicaron en una publicación a través de sus redes sociales.

Héctor Garibay, a través de sus redes sociales, declaró:

“Esta vez, con mucha pena y dolor, renuncio a los Juegos Bolivarianos. A mí nunca me seleccionaron a dedo, mis marcas me avalan. Es duro no poder estar con el uniforme de mi selección en el punto de partida. Renuncio porque mis esfuerzos pasan desapercibidos. Otra vez me ponen trabas a mi preparación para el nuevo ciclo olímpico Los Ángeles 2028, siendo el único atleta que hizo la marca mínima para los Juegos Olímpicos 2024”.

El atleta orureño agregó:

“El presidente de la FAB, Marco Luque, quiere justificar lo injustificable. ¿Acaso mis resultados no valen nada? Mi esfuerzo no vale nada. Esto deja en evidencia un presunto acto de favoritismo. El apoyo a un deportista no se mide por amistades, se mide por resultados. Muchas veces me he quedado en silencio, pero me quitan el apoyo la FAB, el COB, la Gobernación de Oruro y el programa de alto rendimiento SEDDE. Desde que no soy parte de ese club, todos me cerraron las puertas. Solo saben juzgar, pero nadie sabe todo lo que yo pasé”.

Por su parte, Jhoselyn Camargo, con 15 años de experiencia en el atletismo y nueve representando a Bolivia, también manifestó su decisión:

“Ya me cansé de tanto abuso dirigencial, de que manipulen las reglas a su antojo, nominen a los atletas a eventos a última hora y paguen favores dirigenciales dando viajes a entrenadores y dirigentes, apadrinando con becas. Hoy, después de haber sufrido las consecuencias por mi presidente de la FAB, Marco Luque, que siempre buscó perjudicarme, decido hacerme a un lado de ser parte del equipo Bolivia en los Juegos Bolivarianos 2025”.

Camargo añadió:

“Representar a mi Bolivia siempre fue un honor y lo seguirá siendo. Busqué clasificar a los Juegos Olímpicos hasta el último día, poniendo en riesgo mi salud mental, física y financiera. Nunca supe que representar a Bolivia sería tan duro. Sé que no soy la única y hay quienes prefieren callar por temor a ser sancionados, castigados y amedrentados. Seguiré compitiendo dentro y fuera del país, llevando la bandera que tanto amo, pero mi participación en eventos a nivel federativo ya terminó hasta que se tenga una renovación dirigencial”.

La renuncia de los atletas mencionados se da a pocos días de que se realicen los Juegos Bolivarianos con sede en Lima Perú desde el 22 de noviembre hasta el domingo 7 de diciembre con la presencia de 17 países.

