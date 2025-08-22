“Hoy levanto mi voz”: Guadalupe Torrez denuncia exclusión en la selección de atletismo

La atleta olímpica Guadalupe Torrez denunció públicamente haber sido marginada del proceso de selección para el próximo Mundial de Atletismo, pese a ocupar el primer lugar en el ranking nacional y estar mejor posicionada que sus rivales en la clasificación de World Athletics. La entrevista fue realizada en el programa El Mañanero de Red Uno, donde Torrez expuso su reclamo.

“Se me está excluyendo por nuevos criterios de elección que nunca fueron establecidos antes, no hubo una reunión previa ni consenso entre entrenadores y asociaciones. Todo se decidió de forma unilateral”, afirmó Torrez, quien expresó sentirse desvalorizada y sin el respaldo de su propia federación.

El entrenador Carmelo Suárez coincidió en que la normativa fue vulnerada. Explicó que, a fines de año, la federación envía a las asociaciones los documentos oficiales con los parámetros de clasificación. Sin embargo, en este caso, se modificaron las reglas después del periodo de competencia:



“Ya cuando los atletas habían cumplido con sus marcas, aparecieron con una tabla nueva, con nombres designados, sin consenso ni reunión formal. Eso no corresponde en un evento de este nivel. Aquí no se trata de promocionar a alguien, se trata de respetar el esfuerzo y el reglamento”, señaló.

Torrez, que dedica jornadas completas a sus entrenamientos, lamentó que el sacrificio de años se vea empañado por decisiones administrativas:



“Me siento decepcionada. No estoy pidiendo que me beneficien, solo que se cumpla lo que ya estaba firmado desde un principio. Si hubiera sido transparente y justo desde el inicio, no reclamaría”.

La velocista remarcó que su intención no es generar confrontación, sino exigir que las decisiones sean claras y respetuosas con los atletas.

“Espero que las cosas se hagan de manera justa y transparente”, concluyó.

