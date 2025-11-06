Productores del norte integrado expresan su preocupación por la escasez de diésel

La preocupación crece entre los productores agropecuarios del norte integrado ante la persistente escasez de combustible, principalmente diésel, situación que pone en riesgo la cosecha y el cumplimiento de compromisos comerciales en el sector.

El presidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (CAPPO), Demetrio Pérez, manifestó su inquietud por la falta de abastecimiento, pese a los compromisos asumidos por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

“Pese a las últimas reuniones que hemos tenido con Yacimientos y la ANH, que se habían comprometido a garantizar que cada surtidor del norte reciba al menos 150 mil litros por semana. Actualmente solo están llegando entre 20 mil y 30 mil litros. Eso nos preocupa demasiado porque tenemos campos listos para cosechar”, expresó Pérez.

El representante agropecuario advirtió además que la situación se agrava por las condiciones climáticas adversas previstas para el fin de semana, lo que podría generar desbordes en los ríos Piraí y Grande.

Pérez lamentó que, hasta el último reporte, no se haya mejorado la distribución en los surtidores del norte integrado, señalando que los administradores parecen priorizar el abastecimiento en la ciudad antes que en el área rural.

“Son solo cuatro surtidores y parece que han priorizado la ciudad y no al campo, cuando debería ser al revés. Si en el campo no se produce, no hay carga para los camiones que transportan los productos”, enfatizó.

El dirigente advirtió que la falta de diésel podría encarecer los alimentos, ya que impide el traslado de productos desde las zonas productivas hacia los mercados urbanos.

