Aumenta a 11 cifra de muertos por el accidente de un avión de UPS en Kentucky, EE.UU.

El número de personas fallecidas por el accidente del avión de UPS en Louisville, Kentucky del martes ha aumentado a 11, de acuerdo con autoridades locales.



La actualización la dio el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, quien agregó que se "espera que llegue a 12", durante una conferencia de prensa.

Además, Beshear agregó que "hay un puñado de personas más a las que seguimos buscando, que esperamos que no estuvieran en el lugar y que estén en otro sitio”.



Entre los fallecidos, se cree que al menos una persona es un niño, "y un niño pequeño, lo que lo hace aún más difícil", puntualizó el gobernador.



Por su parte, el representante de Kentucky, Morgan McGarvey, calificó el accidente como un evento "apocalíptico", y advirtió que el incidente tendrá un impacto duradero en la comunidad local.



"Anoche el cielo sobre Louisville tenía un aspecto apocalíptico. La gente estaba asustada, caían escombros y ceniza, y muchos se refugiaban en sus casas; mi familia fue una de esas familias", relató McGarvey.

El congresista comparó la escena del accidente con una toma de la película de Terminator.

"Los olores y las imágenes son cosas que no olvidaremos cuando cerremos los ojos esta noche", añadió, resaltando la magnitud del impacto emocional en los vecinos.



Las autoridades locales continúan trabajando en la zona para evaluar los daños y garantizar la seguridad de los residentes.



Hasta el momento no se han difundido detalles oficiales sobre víctimas o las causas exactas del accidente, mientras la comunidad se recupera del fuerte impacto del siniestro.

EFE

