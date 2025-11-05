Presidenta de México rompe el silencio tras acoso y revela que no es la primera vez que le sucede

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció este miércoles que presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el hombre que la acosó en una calle del centro histórico de la Ciudad de México. El sujeto fue detenido poco después del incidente por las autoridades.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que decidió presentar la denuncia “porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos todas las mujeres en nuestro país”, y reveló que en su juventud también sufrió un episodio similar.

“Si no presento yo la denuncia, además de que es un delito, ¿en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas si esto le hacen a la presidenta?”, expresó, al condenar los actos de violencia que padecen las mujeres en México, uno de los países con mayores índices de feminicidios en la región.

El hecho ocurrió el martes por la tarde, cuando Sheinbaum conversaba con vecinos en una calle cercana al palacio de gobierno. En ese momento, un hombre aparentemente ebrio la abordó por la espalda y comenzó a tocarla, según muestran videos difundidos en redes sociales. Un funcionario intervino rápidamente, mientras la mandataria mantenía la calma y le decía: “Nos tomamos la foto, no te preocupes”.

Pese a las críticas por la falta de seguridad, Sheinbaum descartó reforzar su resguardo. “No vamos a cambiar la manera en que somos. No podemos estar lejos de la gente; eso sería negar de dónde venimos”, afirmó.

La alcaldesa capitalina Clara Brugada confirmó que el presunto acosador fue detenido y que “se procederá como marca la ley”. También expresó su solidaridad con la presidenta: “Tiene derecho a caminar libremente por las calles. En esta ciudad, el acoso no tiene cabida”.

Sheinbaum, al igual que su antecesor Andrés Manuel López Obrador, suele mantener un bajo dispositivo de seguridad y desplazarse en vuelos comerciales como parte de su política de austeridad.

Mira la programación en Red Uno Play