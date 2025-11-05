¡Fatal choque! Una pareja muere y una menor queda grave en Argentina (Video)

Un trágico accidente vial dejó conmocionada a la localidad bonaerense de José C. Paz (Argentina). El viernes por la noche, Eliana Ramírez (31) y Renzo Benítez (37) perdieron la vida tras ser embestidos por una camioneta conducida por un joven de 18 años, mientras circulaban en su auto junto a sus tres hijos de 13, 11 y 8 años. La menor de 13 años permanece internada en estado grave.

El siniestro se produjo en la intersección de la Ruta 197 y Mendoza. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el momento exacto del choque, donde la camioneta, que según testigos circulaba a unos 160 km/h, impacta directamente sobre el lado del acompañante del Renault, provocando la muerte inmediata de la mujer y el posterior fallecimiento de su esposo, quien fue despedido del vehículo. El auto quedó destruido y ambos chocaron finalmente contra un semáforo, que también quedó destruido.

Bomberos Voluntarios de José C. Paz llegaron al lugar alrededor de las 23:40 y realizaron un operativo para retirar los cuerpos y rescatar con vida a los tres niños que viajaban en la parte trasera del vehículo. Según el reporte de los bomberos, uno de los menores estaba semi-consciente y los otros dos, inconscientes y gravemente golpeados.

La niña de 13 años se encuentra internada en la terapia pediátrica del Hospital Posadas con hemorragias y doble fisura de pelvis, mientras que los otros dos niños están en el Hospital Mercante con lesiones más leves.

El conductor de la camioneta, identificado como Michael Carballo (18), hijo del dueño del conocido boliche Tornado, quedó detenido por la Policía de José C. Paz. Fuentes judiciales informaron que estaba alcoholizado: el test de alcoholemia arrojó entre 2,9 y 3,01 gramos de alcohol en sangre.

Carballo fue imputado por homicidio culposo agravado por la multiplicidad de víctimas y conducir bajo los efectos del alcohol. El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) N°4 del Departamento Judicial de San Martín.

