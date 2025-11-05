Reconstruyen doble crimen de expolicía y hermana de ‘Cody’ en Santa Cruz

Este miércoles se llevó a cabo la reconstrucción del doble asesinato ocurrido el pasado 25 de febrero en la zona norte de Santa Cruz, en el que perdieron la vida Sandra Cecilia Vergara Antelo (40) y el exmayor de la Policía, David Oscar Chávez Barrientos (42).

Ambos fueron ejecutados a tiros dentro de un domicilio y posteriormente trasladados y enterrados en las riberas del río Piraí, donde sus cuerpos fueron encontrados el 12 de marzo.

La actividad, dirigida por personal de Homicidios de la Felcc y el Ministerio Público, contó con la participación de los detenidos por el caso, quienes se encuentran bajo detención preventiva en Palmasola y Chonchocoro, así como con sus defensores legales. La reconstrucción busca esclarecer la participación directa de cada imputado en los delitos de asesinato y feminicidio, mientras las autoridades continúan la búsqueda del autor intelectual, identificado como Jesús Miguel Camargo Montaño, quien permanece prófugo.

La fiscal Rose Mary Barrientos indicó que la reconstrucción se había retrasado debido a la detención de uno de los imputados en Chonchocoro, pero que ahora, con su traslado a Santa Cruz, se pudo llevar a cabo la diligencia.

“Cada uno está explicando su participación en los hechos”, afirmó la fiscal. Sobre el principal sospechoso, Barrientos señaló: “Él está prófugo, declarado rebelde. Se han activado todos los mecanismos internacionales para su búsqueda”.

Sandra Cecilia Vergara Antelo era hermana de Néstor Alfonso V.A., alias “Cody”, vinculado al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Según el informe forense, Sandra murió por shock hipovolémico con laceraciones en corazón y pulmones, traumatismo torácico y abdominal penetrante por proyectil de arma de fuego, mientras que David Chávez falleció por lesiones encefálicas graves y traumatismo craneoencefálico por proyectil.

Ambos fueron ejecutados el mismo día de su desaparición, el 25 de febrero, en una residencia de la zona norte de la capital cruceña.

La investigación continúa, centrada en esclarecer la dinámica del doble crimen y dar con el paradero de Camargo Montaño, quien, según las autoridades, sería el autor material de la ejecución.

