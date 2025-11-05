Sacaba: niño de 11 años fallece tras caer de un segundo piso en un complejo deportivo

Un hecho conmocionó la tarde del martes a la comunidad sacabeña. Un niño de 11 años perdió la vida tras caer desde el segundo piso de un complejo deportivo donde se practicaba racquetball. El menor fue trasladado de emergencia al Hospital México, pero lamentablemente llegó sin signos vitales.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el accidente ocurrió cuando el niño subió a la planta superior del establecimiento, zona que se encontraba restringida con maderas. Testigos señalaron que, pese a la obstrucción, el menor logró acceder al lugar y cayó a través de un tragaluz hacia la planta baja.

“Se logra verificar la presencia de un cadáver de sexo masculino, el mismo que se encontraba sobre el piso al interior del racquet. Es un menor de 11 años de edad. Al examen físico externo, el menor presenta hemorragia subconjuntiva en el ojo derecho y sangrado por ambas fosas nasales”, informó el director de la FELCC.

Las autoridades investigan ahora por qué el acceso a esa área no contaba con medidas más seguras, quiénes estaban a cargo del lugar en ese momento y bajo qué circunstancias el menor se encontraba desplazándose dentro de la infraestructura.

El complejo deportivo, que cuenta con planta baja, primer y segundo piso, tiene un baño en la parte superior. Según las entrevistas recogidas, el niño habría intentado subir hacia ese sector cuando se produjo la caída.

La Policía continuará recabando declaraciones y revisando las condiciones del ambiente para establecer responsabilidades. La familia del menor se encuentra recibiendo apoyo tras la pérdida irreparable.

