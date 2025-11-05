¡La persiguió y atacó! Una joven fue brutalmente golpeada por su pareja

Una estudiante de enfermería de 22 años fue brutalmente golpeada por su enamorado en la zona Villa Aroma, en el sur de la ciudad. El agresor, de 24 años, fue aprehendido y espera su audiencia cautelar, acusado por el delito de feminicidio en grado de tentativa, debido a la gravedad de las lesiones que sufrió la víctima.

Según el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Jhony Coca, la agresión ocurrió cuando la joven se encontraba caminando junto a su madre rumbo al cementerio de la zona. El acusado apareció de manera sorpresiva y comenzó a agredirla sin motivo, propinándole golpes de puño.

“La víctima en primera instancia logra escapar del lugar, escondiéndose cerca de un río. Sin embargo, el agresor la encuentra después de insistentes búsquedas y continúa golpeándola, esta vez con patadas en la cabeza, provocando que caiga al suelo y pierda el conocimiento. En ese momento empieza a convulsionar”, informó Coca.

La joven fue trasladada de emergencia al Hospital del Sur, donde los médicos señalaron la posible presencia de coágulos de sangre en la cabeza. El examen médico forense determinó 50 días de impedimento, lo que elevó el tipo penal de violencia familiar a tentativa de feminicidio.

“Dada la gravedad de las lesiones, se ha cambiado el delito a feminicidio en grado de tentativa. El agresor ya fue aprehendido y se espera su audiencia cautelar”, agregó el director de la FELCV.

La joven permanece en recuperación, mientras que la familia exige justicia y protección.

