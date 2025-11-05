¡Alarmante! 24 muertos y 190 heridos durante el feriado largo de Todos Santos en Bolivia

El feriado largo por la festividad de Todos Santos dejó un saldo de 24 personas fallecidas y al menos 190 heridas a nivel nacional, según informó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos. Las cifras corresponden a diversos incidentes, incluyendo accidentes de tránsito, riñas y casos relacionados con el consumo de alcohol.

“En el caso de personas fallecidas tenemos el número de 24; de 204 casos que han sido atendidos por la Policía, desde colisiones y encunetamientos, hasta personas que han perdido la vida”, detalló Ríos, quien precisó que varios de los heridos se registraron producto del alto consumo de bebidas alcohólicas.

El ministro agregó que este 2025 se registró un aumento del 15% en los delitos denunciados en comparación con la gestión 2024, así como un incremento en los casos de personas heridas, que alcanzaron los 196 reportes.

Asimismo, Ríos señaló que se implementan controles en fronteras para evitar el ingreso de ciudadanos extranjeros con antecedentes delictivos, en un esfuerzo por reforzar la seguridad durante los feriados y festividades nacionales.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a mantener la precaución durante feriados, además extremar las medidas de seguridad vial y personal para reducir accidentes y hechos de violencia.

Mira la programación en Red Uno Play