Sacerdote valora retorno de la Biblia y el crucifijo al hemiciclo

La primera sesión preparatoria de la nueva Cámara de Diputados estuvo marcada por el retorno de la Biblia y el crucifijo al hemiciclo y a los actos de juramento de los nuevos parlamentarios.

Por decisión de más de dos tercios de los legisladores presentes, el pleno aprobó la restitución de estos símbolos religiosos en la ceremonia de posesión de los diputados titulares, una práctica que había sido apartada en 2009 tras la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), que declaró a Bolivia como un Estado laico.

El sacerdote Martín Peralta, en entrevista con El Mañanero, calificó como positiva la decisión de la Asamblea Legislativa y consideró que la presencia de la Biblia y el crucifijo puede contribuir a “guiar el camino” de los nuevos legisladores.

“Somos un Estado laico y no pretendemos que se celebre misa en cada inicio de actividades, sino promover una cultura cristiana, independientemente de que uno sea católico, cristiano o no crea en Dios”, manifestó el religioso.

Juramento de diputados

Tras la decisión, se puso la imagen del crucifijo y una biblia en la mesa, donde se tomó juramento a los diputados titulares. También se encontraban las bandera tricolor y wiphala, además de la Constitución Política del Estado. El juramento fue tomado por el presidente Ad Hoc de la Cámara, José Maldonado.

Mira la programación en Red Uno Play