TSE entrega credenciales al presidente electo Rodrigo Paz y al vicepresidente electo Edmand Lara en Sucre

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó este miércoles la entrega oficial de credenciales al binomio ganador de la segunda vuelta electoral, Rodrigo Paz Pereira y Edmand Lara, en un acto que se llevó a cabo en la histórica Casa de la Libertad, en la ciudad de Sucre.

El presidente interino del TSE, Oscar Hassenteufel, manifestó: “Este importante acto que cierra el proceso electoral no podría realizarse en otro lugar que no sea la Casa de la Libertad, además en el año que se recuerda el bicentenario de la dependencia (…) Hoy el TSE cumple una de las actividades más importantes del calendario electoral al entregar las credenciales a quienes fueron electos para ejercer la presidencia y vicepresidencia. Permítanme expresarles nuestros para bienes y éxitos tienen una tarea ardua y compleja”.

Agregó que el país sufre de una crisis económica y por eso es momento de las grandes decisiones, buscando la restructuración del país donde todos puedan trabajar y producir dignamente.

Dijo que el proceso electoral 2025 fue el más largo, porque se realizó por primera vez una segunda vuelta. Destacó también el acompañamiento de las misiones de observación electoral internacional, así como el acompañamiento de las organizaciones políticas.

Asimismo, recordó la historia de la Casa de la libertad donde se firmó la declaración de independencia de la República de Bolivia.

La ceremonia marca el cierre oficial del proceso electoral 2025 y da inicio al periodo de transición hacia el nuevo gobierno. El evento cuenta con la presencia de alrededor de 400 invitados, entre ellos autoridades de los cuatro órganos del Estado, representantes de instituciones nacionales, del cuerpo diplomático, además de organizaciones sociales y políticas.

Durante el acto, los vocales del TSE entregaron las credenciales que acreditan oficialmente a Rodrigo Paz como Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia y a Edmand Lara como Vicepresidente del Estado, en cumplimiento de la normativa electoral vigente.

La Casa de la Libertad, símbolo del nacimiento de la República, fue elegida como escenario de este trascendental momento en reconocimiento a su valor histórico y patriótico.

Con esta entrega, el Tribunal Supremo Electoral concluye el proceso electoral nacional, reafirmando su compromiso con la democracia, la transparencia y la institucionalidad del país.

