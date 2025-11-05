Trópico: acribillado tenía detención domiciliaria y vínculos con secuestros y narcotráfico

Un presunto ajuste de cuentas en el Trópico de Cochabamba cobró la vida de Alfredo Rengifo Mérida, de 28 años, quien fue acribillado con ocho proyectiles de arma de fuego en un local del sector de Entre Ríos el pasado fin de semana. La víctima, que se encontraba con detención domiciliaria sin custodio pese a su peligroso prontuario, estaba ligada a bandas de secuestro y narcotráfico.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Vanderley Flores, confirmó que el hombre tenía un historial criminal significativo.

"Esta persona tiene antecedentes policiales. Tres casos durante la gestión 2023, los tres casos por secuestro. Asimismo, se ha establecido que esta persona se encuentra vinculado a la organización criminal de Nabor López y Ariel Villarruel," informó Flores.

Lo mataron con ocho disparos mientras tomaba cerveza

Según el reporte policial, Rengifo ingresó a un local del barrio Paraíso a pedir una cerveza. Testigos indicaron que se le veía "nervioso y vigilante". Momentos después, un vehículo tipo Noah llegó al lugar, y dos sujetos descendieron para disparar directamente contra él.

"Se logra establecer a través del informe médico forense de que la persona, el occiso, habría fallecido emergente del impacto de ocho proyectiles de arma de fuego", señaló el Fiscal Departamental de Cochabamba.

Tras cometer el crimen, los atacantes se dieron a la fuga y son intensamente buscados por la policía. En el vehículo, la policía encontró un celular, una tarjeta Entel de Bs 10, y un equipo de sonido con la serigrafía "El patrón".

Fiscalía investiga por qué estaba libre pese a graves antecedentes

El caso generó una fuerte controversia debido a que Rengifo, con múltiples acusaciones por secuestro y antecedentes por robo, gozaba de detención domiciliaria sin custodia policial. Esta condición, según las autoridades, facilitó que abandonara su lugar de detención.

El Fiscal Departamental de Cochabamba anunció una investigación interna para determinar responsabilidades.

"Estamos verificando el cuaderno procesal de cuáles habrían sido las circunstancias por las cuales esta persona habría sido beneficiada con una resolución judicial que le permita estar fuera de una detención preventiva tomando en cuenta la gravedad de los hechos que anteriormente se le investigaba," declaró el Fiscal.

El Ministerio Público también está investigando el entorno de personas con las que Rengifo se relacionaba para desentrañar el móvil detrás de esta ejecución, que se perfila como un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales.

Mira la programación en Red Uno Play