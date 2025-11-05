Fracasó reunión de comerciantes de animales en ‘La Pampa’ y Zoonosis

Una reunión convocada para calmar las tensiones entre comerciantes del mercado La Pampa y la dirección de Zoonosis terminó ayer en fracaso, los vendedores decidieron abandonar el encuentro y anunciaron medidas de presión si no se destituye al director del área, Diego Prudencio.

“Estamos abandonando porque no se puede seguir trabajando con el director de Zoonosis ya que está parcializado a un solo sector. Cosas que él como funcionario público no debería hacer, él debería ser imparcial”, dijo una comerciante visiblemente molesta al retirarse del local donde se realizaba la cita.

Otra vendedora acusó al funcionario de impulsar una campaña en su contra: “Lo que hemos visto en sus redes sociales y TikTok y todo lo demás es un animalista más”, afirmó, en referencia a publicaciones que —según los comerciantes— los señalan y estigmatizan ante la opinión pública.

Frente a estas acusaciones, Prudencio defendió su gestión y aseguró que su actuación se ajusta a la normativa municipal. “Nosotros tenemos que seguir trabajando como lo hemos hecho durante 4 años y medio en el sector del mercado La Pampa. Lo que se quiere es cumplir la normativa vigente inherente a la Ley Municipal 1147 del 2022 promulgada por el capitán Andrés Reyes Villa. Todo lo que se diga o se haga después es un tema que sale del marco normativo. Yo no he sido quién ha generado escenarios de maltrato animal, tráfico de especies silvestres o cualquier otra omission dentro del marco normativo que acabo de citar”, señaló Prudencio.

Los comerciantes sostienen que cumplen con los requisitos sanitarios y los periodos de vacunación, y que no maltratan a los animales que comercializan. Aun así, denunciaron que la difusión de imágenes y mensajes en redes sociales los expone y provoca pérdidas en sus ventas.

“Nosotros estamos dando cumplimiento con lo que es las vacunas de la rabia, al no maltrato animal y todo lo demás. Lamentablemente el señor anda exponiéndonos ante las redes sociales. Que mañana o pasado nos van a ver en las calles haciendo un bloqueo y pidiendo su cabeza de este doctor. Compañeros, ¿qué queremos? Que se vaya”, añadieron las comerciantes entre gritos.

