TEMAS DE HOY:
Asesinato Estudiante de medicina dos casos de feminicidio

32ºC Santa Cruz de la Sierra

18ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

“¡Habría sido mordida por un can!”: Residente de medicina que falleció, presentó síntomas de rabia humana

La estudiante de medicina había sido mordida hace dos meses y nunca informó el hecho. El Sedes confirmó que presentó síntomas compatibles con rabia humana desde hace 30 días. Aún se esperan los resultados finales de laboratorio.

Ligia Portillo

05/11/2025 13:34

“¡Habría sido mordida por un can!”: Residente de medicina que falleció, presentó síntomas de rabia humana. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

La muerte de una residente de Medicina de 23 años, a poco de graduarse, ha generado conmoción en Cochabamba. Las investigaciones del Servicio Departamental de Salud (Sedes) revelan que la joven había sido mordida por un perro aproximadamente dos meses atrás, antecedente que no fue reportado en ninguno de los centros de salud donde fue atendida.

Según el jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, los estudios indican que la estudiante presentó síntomas compatibles con rabia humana desde hace aproximadamente 30 días.

“Se está ampliando la vigilancia epidemiológica para identificar los contactos y confirmar información. La paciente tuvo múltiples contactos con un animal que aparentemente mostraba signos de rabia”, explicó Castillo.

Durante el último mes, la joven habría manifestado dolores de cabeza persistentes, y desde el 27 de octubre comenzó a experimentar alteraciones neurológicas, confusión, cambios de comportamiento y alucinaciones, síntomas que corresponden a la fase avanzada de la rabia.

Castillo aclaró que no existe responsabilidad médica en los centros donde fue atendida, pues el dato clave —la mordedura— nunca fue comunicado: “La rabia tiene un tiempo de incubación. Ninguna institución podría haber diagnosticado la enfermedad sin conocer el antecedente. Esa información fue omitida por la paciente”, sostuvo.

Hasta el momento, se han descartado otras patologías, como tuberculosis meníngea, meningitis meningocócica y diversas infecciones virales y bacterianas, lo que refuerza la sospecha de rabia humana como causa de la muerte.

No obstante, el Sedes informó que los resultados oficiales del laboratorio de referencia aún están en espera, y serán determinantes para confirmar el diagnóstico.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD