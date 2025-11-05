“¡Habría sido mordida por un can!”: Residente de medicina que falleció, presentó síntomas de rabia humana

La muerte de una residente de Medicina de 23 años, a poco de graduarse, ha generado conmoción en Cochabamba. Las investigaciones del Servicio Departamental de Salud (Sedes) revelan que la joven había sido mordida por un perro aproximadamente dos meses atrás, antecedente que no fue reportado en ninguno de los centros de salud donde fue atendida.

Según el jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, los estudios indican que la estudiante presentó síntomas compatibles con rabia humana desde hace aproximadamente 30 días.

“Se está ampliando la vigilancia epidemiológica para identificar los contactos y confirmar información. La paciente tuvo múltiples contactos con un animal que aparentemente mostraba signos de rabia”, explicó Castillo.

Durante el último mes, la joven habría manifestado dolores de cabeza persistentes, y desde el 27 de octubre comenzó a experimentar alteraciones neurológicas, confusión, cambios de comportamiento y alucinaciones, síntomas que corresponden a la fase avanzada de la rabia.

Castillo aclaró que no existe responsabilidad médica en los centros donde fue atendida, pues el dato clave —la mordedura— nunca fue comunicado: “La rabia tiene un tiempo de incubación. Ninguna institución podría haber diagnosticado la enfermedad sin conocer el antecedente. Esa información fue omitida por la paciente”, sostuvo.

Hasta el momento, se han descartado otras patologías, como tuberculosis meníngea, meningitis meningocócica y diversas infecciones virales y bacterianas, lo que refuerza la sospecha de rabia humana como causa de la muerte.

No obstante, el Sedes informó que los resultados oficiales del laboratorio de referencia aún están en espera, y serán determinantes para confirmar el diagnóstico.

