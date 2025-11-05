Avioneta con matrícula boliviana se estrella en Salta con más de 100 kilos de cocaína a bordo

Una avioneta con matrícula boliviana cayó este martes por la tarde en una zona rural del sur de la provincia de Salta, lo que desató un amplio operativo de seguridad. En el lugar, las fuerzas encontraron bultos con cocaína, un vehículo incendiado y detuvieron al menos a una persona.

El siniestro ocurrió en el paraje San Felipe, cercano a la localidad de Horcones y a Almirante Brown, en el departamento Rosario de la Frontera. Según fuentes citadas por Infobae, la aeronave tenía como posible destino una pista clandestina cercana y era esperada por dos camionetas. Sin embargo, se estrelló antes de llegar por causas que aún se investigan.

La avioneta, que portaba matrícula boliviana, quedó parcialmente incrustada en un poste. De acuerdo con información de El Tribuno, los tripulantes lograron escapar tras el impacto y no se reportaron víctimas ni heridos. Pese a ello, una persona fue detenida, aunque por el momento se desconoce su rol en la operación.

En la zona trabajaron efectivos de Gendarmería Nacional, la División Drogas Peligrosas de Metán y unidades de la Policía provincial. Dentro de la aeronave se hallaron bultos con droga; si bien no se confirmó la cantidad exacta, las primeras estimaciones apuntan a unos 130 kilos de cocaína.

A pocos metros del lugar también fue encontrado un automóvil incendiado, aparentemente de manera intencional, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de una operación vinculada al narcotráfico.

El área permanece bajo custodia de fuerzas federales y provinciales mientras se realizan pericias para determinar la ruta de vuelo de la aeronave y si contaba con plan autorizado.

La causa quedó en manos de la Justicia Federal, que investiga la procedencia de la droga, los responsables del envío y el destino final de la carga.

