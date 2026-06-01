¡Atención, Sudamérica! ¿Qué selección de Conmebol jugará primero en el Mundial?

La espera está llegando a su fin. El Mundial 2026 abrirá sus puertas desde el 11 de junio y las selecciones de Sudamérica se preparan para iniciar su camino en busca de la gloria. Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay serán los encargados de representar a la Conmebol en la cita planetaria.

Entre todos ellos, uno tendrá el privilegio de ser el primero en saltar al campo de juego. Su debut será frente a uno de los anfitriones del torneo, en un compromiso que promete captar la atención de millones de aficionados en todo el continente.

El encuentro se disputará este viernes desde las 21:00 (hora de Bolivia) en el SoFi Stadium de Inglewood. La selección sudamericana llegará con varias de sus principales figuras, entre ellas Miguel Almirón, Julio Enciso, Antonio Sanabria e Isidro Pitta.

Del otro lado estará una de las selecciones anfitrionas, que contará con futbolistas de gran nivel internacional como Christian Pulisic, Folarin Balogun y Alejandro Zendejas para buscar un estreno exitoso ante su público.

La respuesta es Paraguay. La Albirroja será la primera selección de Conmebol en debutar en el Mundial 2026 cuando enfrente a Estados Unidos, dando inicio a la participación sudamericana en la máxima cita del fútbol mundial.

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