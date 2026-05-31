“No es justo”: Oriente lamenta caer por un autogol ante Blooming

La derrota en el clásico cruceño dejó un sabor amargo en Oriente Petrolero. Tras el encuentro, Arnaldo Cabral, asistente técnico de Gustavo Florentín, expresó su desazón por el resultado y aseguró que un detalle terminó inclinando la balanza a favor de Blooming.

El cuadro refinero cayó por 1-0 debido a un autogol de Jordan Santacruz, en una acción que Cabral calificó como una jugada desafortunada más que una elaboración ofensiva del rival.

“No es justo, un error se paga caro. Fue una jugada desafortunada y creemos que merecimos más que llevarnos la derrota hoy”, manifestó el integrante del cuerpo técnico en conferencia de prensa.

Cabral también destacó el trabajo táctico realizado por Oriente durante el compromiso y señaló que el equipo intentó mantener el equilibrio desde el inicio del encuentro. “Nosotros vimos conveniente equilibrarnos y eso fue lo que transmitimos a los jugadores desde el primer minuto. El gol no fue una jugada elaborada por el rival, sino una acción desafortunada”, afirmó.

Pese al golpe que significó perder el clásico, el asistente técnico se mostró optimista respecto al futuro del equipo. “Estamos convencidos de que poco a poco el grupo se irá fortaleciendo. Estamos dolidos, sí, pero esto es fútbol y estos resultados se pueden dar”, concluyó.

Con la derrota consumada, Oriente Petrolero deberá pasar rápidamente la página y enfocarse en sus próximos compromisos, mientras busca recuperar terreno en el campeonato.

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